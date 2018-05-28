Спорт

В победу сборной России верят 14% из числа россиян, собирающихся следить за ЧМ-2018 по телевизору - опрос

Следить за Чемпионатом мира по футболу, который пройдет в РФ в июне-июле, собираются более половины россиян, а две трети опрошенных, намеревающихся смотреть телевизионные трансляции ЧМ, сообщили, что будут болеть за российскую футбольную команду, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

15% респондентов сообщили, что собираются «систематически, достаточно подробно» смотреть телевизионные трансляции ЧМ, а четверть опрошенных намерены лишь время от времени смотреть некоторые передачи. При этом 12% россиян сообщили, что будут следить за чемпионатом «только в программах новостей».

Как пишет «Интерфакс», показательно, что 66% опрошенных из тех, кто собирается смотреть телевизионные трансляции, сообщили социологам, что будут болеть за российскую команду, за команду Бразилии - 6%, Германии - 4%, Испании - 3%, Португалии - 2%. За команды Аргентины, Франции и Италии настроены поболеть по 1% данной категории участников опроса. И менее чем по 1% респондентов симпатизирует футбольным командам из Исландии, Нидерландов и Великобритании.

13% опрошенных из числа, намеревающихся смотреть трансляции матчей, сообщили, что «не будут болеть ни за какую команду», а 14% затруднились с ответом.

Согласно результатам опороса, 14% от тех, кто будет смотреть трансляции, уверены, что в этом году команда России станет чемпионом мира по футболу. 13% респондентов из данной категории опрошенных полагают, что победит команда Германии, 12% - Бразилии, 5% - Испании, по 2% - Аргентины и Португалии. Уверенных в победе команд Франции, Великобритании и Италии - по 1% респондентов.

В том, что наивысшего успеха на чемпионате могут добиться команды из Исландии и Нидерландов, уверены менее чем по 1% респондентов.

Более трети россиян (37%) из тех, кто будет смотреть телетрансляции, сообщили, что для них важнее красивый футбол, продемонстрированный разными командами. 57% респондентов считают, что важнее была бы победа команды России.

Социологи выяснили, что более половины опрошенных считают, что России нужно нести расходы на такие проекты, как проведение ЧМ по футболу в 2018 году. При этом 16% респондентов дали ответ «определенно, да», а 37% - «скорее, да».

Порядка трети россиян, напротив, считают, что такие траты не нужны. 22% респондентов ответили «скорее, нет», и 13% - «определенно, нет».

Опрос был проведен 20-24 апреля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектах РФ.