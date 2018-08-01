Спорт

Артур Таймазов о «Земле Великих Побед»: Мне особенно приятно, что это патриотический фестиваль

Спортивный фестиваль «Земля Великих Побед», который пройдет в Пскове 5 августа, является патриотическим. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 ФМ) сообщил неоднократный чемпион и призер олимпийских игр по вольной борьбе, депутат Государственной Думы Артур Таймазов.

«Мне особенно приятно, что это патриотический фестиваль, потому что спорт воспитывает подрастающее поколение, учит, как правильно себя вести, относиться к старшим, к младшим. И это дает определенный закал», - подчеркнул он.

«Чем чаще мы такие фестивали будем проводить, тем лучше для нас и для наших детей, о которых мы должны заботиться. Я рад и горд, что являюсь частью этого процесса», - заключил Артур Таймазов.

Напомним, 5 августа в Пскове при поддержке администрации Псковской области состоится масштабный спортивный фестиваль «Земля Великих Побед». В программе - детско-юношеские турниры по единоборствам, мастер-классы и семинары именитых российских спортсменов, онлайн-эстафеты и викторины.