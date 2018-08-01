Артур Таймазов: Сегодня судьбу спортсменов решают те, кто не ходил на уроки физкультуры  

«Не нужно верить в эти грязные вещи», - так прокомментировал серию допинговых скандалов с участием российских спортсменов неоднократный чемпион и призер олимпийских игр по вольной борьбе, депутат Государственной Думы Артур Таймазов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 ФМ).
«Сегодня облить человека грязью ничего не стоит. Сегодня судьбу спортсмена решают люди, которые и на уроке физкультуры никогда не были. Они даже не понимают, что такое нагрузка, загрузка и разгрузка. Это, конечно же, очень обидно», - сказал он.
«Не нужно в эти грязные вещи верить, нужно просто идти вперед. Наша страна всегда была великой страной, и не только в спорте», - заключил гость студии.