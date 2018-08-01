Спорт

Артур Таймазов объяснил обиду спортсменов, возмущенных присуждением футболистам сборной России званий заслуженных

Неоднократный чемпион и призер олимпийских игр по вольной борьбе, депутат Государственной Думы Артур Таймазов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 ФМ) рассказал о гордости за сборную России по футболу, которая после множества «комментариев и унижений» перед чемпионатом мира показала великолепную игру.

«Вся страна объединилась! Они действительно бились, старались, показали, что могут играть. Но что касается присуждения званий заслуженных мастеров спорта. Они присуждаются тогда, когда ты становишься чемпионом мира, но ни в коем случае не присуждаются, когда ты хорошо боролся. Или ты чемпион мира, или ты хорошо играл», - рассказал именитый спортсмен о своей позиции.

Смотрите также Футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта

«Конечно же, ребятам огромное спасибо, мы знаем, что они все возможное сделали. Огромное спасибо главному тренеру. Но с какой-то стороны многим спортсменам обидно, ведь есть очень много людей, которые по 3-4 раза становились чемпионами Европы, но они не стали заслуженными мастерами спорта», - отметил гость студии.

Артур Таймазов признал, что футбол является «королем спорта» по зрелищности. Тем не менее, в части присвоения званий нужно быть объективными вне зависимости от видов спорта, заключил олимпийский чемпион.