Спорт

Сегодня «Псков-747» играет с «Днепром»

Псковичей сегодня ожидает футбольный поединок между «Псков-747» и «Днепром». Матч пройдет в рамках первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2018-2019 годов.

Оппонент команды Игоря Васильева – смоленский «Днепр» – стартовал уверенно, одержав две победы в двух матчах: над «Ленинградцем» (1:0) в первенстве и над «Красный-СГАФКСТ» (4:1) в Кубке России. В составе смолян играет экс-полузащитник «Псков-747» Владислав Сакадеев.

После поражения в 1/128 финала Кубка России псковский коллектив настроен на победу в домашнем матче с «Днепром».

Встреча 3-го тура пройдет в пятницу 3 августа в 18:30 на псковском стадионе «747». Вход – 100 рублей.

3 августа в матчах 3-го встречаются:

15:00. «Чертаново-2» – «Текстильщик»;

18:00. «Коломна» – «Локомотив-Казанка»;

18:00. «Знамя Труда» – «Торпедо-Владимир»;

18:30. «Псков-747» – «Днепр»;

18:30. «Луки-Энергия» – «Велес»;

19:00. «Муром» – «Долгопрудный»;

«Ленинградец» тур пропускает.