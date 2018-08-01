Спорт

В Отделе Росгвардии по Псковской области прошел турнир по волейболу, посвященный 100-летию генерала армии Ивана Яковлева

На базе псковского ОМОН состоялся турнир по волейболу, приуроченный к 100-летию со дня рождения генерала армии Ивана Яковлева. В первенстве приняли участие команды подразделений Отдела Росгвардии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, перед началом спортивных мероприятий состоялся митинг, выступая на котором заместитель начальника Отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Дмитрий Салихов отметил, что имя генерала армии Ивана Яковлева по достоинству вписано в славную историю войск правопорядка. Генерал армии Яковлев является ориентиром в службе для нынешнего поколения сотрудников и военнослужащих Росгвардии.

Затем среди команд Отдела Росгвардии по Псковской области состоялись состязания по волейболу.

По итогам соревнований, лучшие спортсмены и команды были поощрены грамотами.