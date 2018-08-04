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Юные великолучане получили урок мастерства от заслуженного мастера спорта Артема Левина

Многократный чемпион России, Европы и мира по тайскому боксу, заслуженный мастер спорта России Артем Левин провел мастер-класс для великолукских спортсменов. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие состоялось в спортивном комплексе «Стрелец».

Тренировка началась после небольшой разминки. Артем Левин показал спортсменам различные боевые и тактические приемы, а также фирменный нокаутирующий удар.

Среди участников мастер-класса были как опытные, так и начинающие спортсмены. Самому младшему — всего 6 лет. «Пришел научиться лучше бить», — прокомментировал он свое участие.

Во время занятия спортсмен не оставил без внимания ни одного участника мастер-класса — он постоянно контактировал с ребятами, корректировал их движения и ставил удары.

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Напомним, Артем Левин - почетный гость фестиваля единоборств «Земля великих побед», который пройдет в Пскове 5 августа. Спортсмен примет участие в торжественном открытии мероприятия, после чего проведет мастер-класс для подрастающего поколения.