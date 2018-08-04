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Спорт

Юные великолучане получили урок мастерства от заслуженного мастера спорта Артема Левина

04.08.2018 20:05|ПсковКомментариев: 0

Многократный чемпион России, Европы и мира по тайскому боксу, заслуженный мастер спорта России Артем Левин провел мастер-класс для великолукских спортсменов. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие состоялось  в спортивном комплексе «Стрелец». 

Тренировка началась после небольшой разминки. Артем Левин показал  спортсменам различные боевые и тактические приемы, а также фирменный нокаутирующий удар.

Среди участников мастер-класса были как опытные, так и начинающие спортсмены. Самому младшему — всего 6 лет. «Пришел научиться лучше бить», — прокомментировал он свое участие.

Во время занятия спортсмен не оставил без внимания ни одного участника мастер-класса — он постоянно контактировал с ребятами, корректировал их движения и ставил удары.

Напомним, Артем Левин - почетный гость фестиваля единоборств «Земля великих побед», который пройдет в Пскове 5 августа. Спортсмен примет участие в торжественном открытии мероприятия, после чего проведет мастер-класс для подрастающего поколения.

В фестивале также примут участие трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин, мастер спорта международного класса по боксу, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог, заслуженный мастер России по тайскому боксу Артем Левин, российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов.

5 августа в 13:00 в СК «Олимп» в Пскове выдающиеся российские спортсмены проведут для юных участников фестиваля мастер-классы по ММА, джиу-джицу, грепплингу, кудо, кобудо и тхэквондо. Затем состоятся соревнования по единоборствам.

Гала-финалы состязаний, а также матчевая встреча по боксу «Псковская область — Беларусь» состоятся в Ледовом дворце в 16:00.

Завершится фестиваль международным турниром по кикбоксингу АСВ КВ-17. Начало в 19:00. На ринг выйдут заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по тайскому боксу и неоднократный чемпион мира Виталий Гурков; белорусский спортсмен, выступающий в тайском боксе и кикбоксинге, чемпион мира среди любителей и профессионалов Дмитрий Варец; известные кикбоксеры Михаил Тютерев и Джонатан Диниз и другие.

Дебютирует в лиге АСВ КВ великолукский спортсмен, президент Федерации тайского бокса Псковской области Алексей Близнев. Его соперником будет Сергей Заспа.

Фестиваль «Земля великих побед» пройдет при поддержке Администрации Псковской области и в рамках проекта врио губернатора региона Михаила Ведерникова «Команда 2018». Партнер фестиваля и турнира АСВ КВ-17 — Ассоциация «Северный десант».

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Фестиваль «Земля Великих Побед» в Пскове Юные великолучане получили урок мастерства от заслуженного мастера спорта Артема Левина Заслуженный мастер спорта Артем Левин проводит мастер-класс для юных великолучан В Пскове прошло взвешивание кикбоксеров - участников фестиваля «Земля великих побед» Фестиваль по единоборствам «Земля Великих Побед» будут транслировать по телеканалам «Матч ТВ» и «Матч боец» Развивать вольную борьбу в Псковской области призвал олимпийский чемпион Артур Таймазов Александр Карелин, Артем Левин и Сергей Харитонов примут участие в фестивале «Земля Великих Побед» Артур Таймазов о «Земле Великих Побед»: Мне особенно приятно, что это патриотический фестиваль Историческую онлайн-викторину запустили в поддержку фестиваля «Земля Великих Побед» Поэтическую онлайн-эстафету запустил в Псковской области самый титулованный тайбоксер России Алексей Близнев: Фестиваль единоборств «Земля Великих Побед» – это историческое событие для Псковской области Артем Левин: у Псковской области большой потенциал для развития различных видов единоборств Легенды российского спорта станут гостями фестиваля «Земля Великих Побед» в Пскове
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