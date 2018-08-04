Спорт

Великолукские студенты - паравелогонщики участвуют в чемпионате мира в Италии

Великолукские студенты - паравелогонщики участвуют в чемпионате мира по велоспорту на шоссе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения, который проходит в г. Маниаго (Италия). В соревнованиях принимают участие около 400 спортсменов из 46 стран мира. Россию на соревнованиях представляют 12 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и 3 велотандема. Об это сообщает пресс-служба ВЛГАФК.

3 августа на проходящем Чемпионате мира по велоспорту на шоссе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата состоялись индивидуальные гонки на время. Лучшим в своем классе С2 стал гонщик из столицы Удмуртии Арслан Гильмутдинов.

Он преодолел трассу за 18 минут 32,79 секунд, опередив серебряного призера гонки - канадца Тристан Шернов/ Tristen Chernove/ на 5,57 сек. Бронзовую медаль выиграл представитель Колумбии Алехандро Переа Аранго/ Alejandro Perea Arango / - 18:40,89.



Среди женщин в классе WT1 сразу две российские спортсменки поднялись на пьедестал почета. Выиграла заезд представительница Канады Шейли Гатьер/ Shelley Gautier/ - 31:09,85, второе и третье место на пьедестале почета заняли Юлия Сибагатова (33:05,71 ) и Ольга Цыбульская (34:03,51) соответственно.



4 и 5 августа состоятся групповые гонки. В первый день этой дисциплины на старт выйдут спортсмены на трициклах и хендбайках - Светлана Мошкович, Александр Давидович, Сергей Семочкин и Юлия Сибагатова, а 5 августа медали будут разыграны в гонках на велосипедах и велотандемах.



Отметим, Сергей Семочкин, Юлия Сибагатова, Арслан Гильмутдинов являются студентами Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.