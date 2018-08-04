Спорт

Российский боксер Ковалев проиграл колумбийцу Альваресу в бою за звание чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев уступил в поединке за защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг колумбийцу Элейдеру Альваресу.

Бой состоялся в США.

35-летний Ковалев проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.

После поединка в Атлантик-Сити тренер спортсмена Аброр Турсунпулатов заявил, что Сергею Ковалеву пришла пора завершить карьеру. При этом продюсер не исключает проведения боя-реванша.

Российский боксер за всю свою профессиональную карьеру проиграл только три раза. Один бой для него закончился ничьей, а остальные 32 поединка – победами.