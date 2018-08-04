Спорт

В Пскове состоялось торжественное открытие фестиваля по единоборствам «Земля Великих Побед»

В Пскове состоялось торжественное открытие спортивного детско-юношеского фестиваля по единоборствам «Земля Великих Побед», посвященного памяти Героя России А. В. Лебедя.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, торжественное открытие фестиваля началось в полдень на базе спорткомплекса «Олимп». В церемонии приняли участие трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин, мастер спорта международного класса по боксу, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог, Заслуженный мастер России по тайскому боксу Артем Левин, российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов.

Врио губернатора Михаил Ведерников обратился к участникам и гостям фестиваля, поблагодарив их за поддержку мероприятия и подчеркнув важность развития спорта в регионе и стране.

С пожеланиями удачи спортсменам выступил трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин. Он поздравил всех с открытием фестиваля и подчеркнул важность того, что он проходит в память о Герое России, гвардии полковнике спецназа Анатолии Лебеде. Александр Карелин также поблагодарил Михаила Ведерникова за то внимание, которое он уделяет развитию спорта в регионе.

Кроме того, со словами напутствия к участникам «Земли Великих Побед» обратились заслуженный мастер России по тайскому боксу и участник проекта «Команда 2018» Артем Левин, мастер спорта международного класса по боксу, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог и российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов. Все они отметили, что спорт воспитывает характер и умение идти до конца, которые пригодятся ребятам в дальнейшей жизни.

Затем начались показательные выступления военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, областных Федераций армейского рукопашного боя и кобудо и тхэквондо ИТФ и других участников фестиваля.

В 13.00 выдающиеся российские спортсмены проведут для юных участников фестиваля мастер-классы по ММА, джиу-джицу, грепплингу, кудо, кобудо и тхэквондо. Затем состоятся соревнования по единоборствам.

Гала-финалы состязаний, а также матчевая встреча по боксу «Псковская область - Беларусь» состоятся в Ледовом дворце в 16.00.

Завершится фестиваль международным турниром по кикбоксингу АСВ КВ-17. Начало в 19.00. На ринг выйдут один из самым титулованных борцов вольного стиля, многократный олимпийский чемпион Артур Таймазов; Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по тайскому боксу и неоднократный чемпион мира Виталий Гурков; белорусский спортсмен, выступающий в тайском боксе и кикбоксинге, чемпион мира среди любителей и профессионалов Дмитрий Варец; известные кикбоксеры Михаил Тютерев и Джоната Диниз и другие.

Дебютирует в лиге АСВ КВ великолукский спортсмен, президент Федерации тайского бокса Псковской области Алексей Близнев. Его соперником будет Сергей Заспа.

Фестиваль по единоборствам «Земля Великих Побед» будут транслировать по телеканалу «Матч боец». В 19.30 начнется прямая трансляция из Пскова турнира по кикбоксингу.

Напомним, что фестиваль «Земля Великих Побед» пройдет при поддержке администрации Псковской области и в рамках проекта врио губернатора региона Михаила Ведерникова «Команда 2018». Партнер фестиваля и турнира АСВ КВ-17 - Ассоциация «Северный десант».