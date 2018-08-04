Спорт

Михаил Ведерников: Фестиваль единоборств «Земля Великих Побед» в Пскове станет ежегодным

Спортивный детско-юношеский фестиваль единоборств «Земля Великих Побед», посвященный памяти Героя России А. В. Лебедя, станет в Пскове ежегодным. Об этом в ходе пресс-подхода после состоявшейся церемонии открытия в спортивном комплексе «Олимп» сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что такое масштабное спортивное мероприятие проходит в регионе впервые, и выразил намерение сделать его традиционным. «У Псковской области огромный потенциал для развития спорта как любительского, так и профессионального», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин выразил благодарность Михаилу Ведерникову и «Команде 2018» за организацию прекрасного спортивного мероприятия. Он подчеркнул, что развивать спорт и проводить подобные фестивали очень важно. Александр Карелин похвалил организаторов за то, что сегодня было представлено очень много спортивных дисциплин. По его мнению, на таких фестивалях молодежь получает возможность прикоснуться к разным видам спорта, увидеть многообразие спортивных дисциплин и выбрать для себя, каким видом спорта они хотели бы заниматься.

Отметим, на фестивале было огромное количество желающих сфотографироваться с Александром Карелиным и взять у него автограф.

Напомним, в рамках церемонии открытия состоялись показательные выступления военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, областных Федераций армейского рукопашного боя и кобудо и тхэквондо ИТФ и других участников спортивного мероприятия.

После этого началась серия мастер-классов от чемпионов по ММА, джиу-джицу, грепплингу, кудо, кобудо и тхэквондо для юных участников фестиваля.

В течение всего дня спортсмены будут соревноваться в единоборствах. Гала-финалы, а также матчевая встреча по боксу «Псковская область — Беларусь» состоятся в Ледовом Дворце в 16.00.

Завершится фестиваль международным турниром по кикбоксингу АСВ КВ-17. На ринг выйдут Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по тайскому боксу и неоднократный чемпион мира Виталий Гурков; белорусский спортсмен, выступающий в тайском боксе и кикбоксинге, чемпион мира среди любителей и профессионалов Дмитрий Варец; известные кикбоксеры Михаил Тютерев и Джоната Диниз и другие.

Дебютирует в лиге АСВ КВ великолукский спортсмен, президент Федерации тайского бокса Псковской области Алексей Близнев. Его соперником будет Сергей Заспа (г. Санкт-Петербург).

Фестиваль «Земля Великих Побед» проходит в Пскове при поддержке Администрации Псковской области и в рамках проекта врио губернатора региона Михаила Ведерникова «Команда 2018». Он входит в число праздничных мероприятий, посвященных Дню Воздушно-десантных войск. Партнер фестиваля и турнира АСВ КВ-17 — Ассоциация «Северный десант».