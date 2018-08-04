Спорт

«Автофаворит» разгромил ФК «Гатчина»

Псковский футбольный клуб «Автофаворит» одержал крупную победу со счётом 6:0 над ФК «Гатчина». Матч проходил в Пскове на стадионе «747» в рамках первенства России среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад».

Дубль на свой бомбардирский счёт записал Ярослав Андреев, по голу забили Илья Богданов, Артём Смирнов и Алексей Максимов, еще один мяч в сетке гостей оказался в результате автогола Никиты Павлова.

По потерянным очкам лидером межрегионального турнира является новгородский «Электрон». Подопечные Андрея Аленичева, как и «Химик» из Коряжмы, отстают от новгородцев на один балл.

Следующий матч «Автофаворит» проведет против коряжемского «Химика». Встреча состоится в Пскове 17 августа.