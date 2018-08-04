Спорт

Великолучанин Алексей Близнев стал победителем первого боя турнира АСВ КВ-17

На международном турнире по кикбоксингу АСВ КВ-17 великолукский спортсмен, президент федерации тайского бокса Псковской области Алексей Близнев одержал победу над соперником из Санкт-Петербурга Сергеем Заспой. Встреча состоялась в воскресенье, 5 августа, в рамках спортивного фестиваля «Земля Великих Побед», который проводится при поддержке врио губернатора области Михаила Ведерникова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, это был дебют псковского спортсмена в лиге АСВ КВ-17.

Поединки по кикбоксингу проходят в Ледовом дворце Пскова. В зале заняты практически все зрительские места. Вместе с псковичами за ходом турнира наблюдают Заслуженный мастер России по тайскому боксу Артем Левин, мастер спорта международного класса по боксу, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог и российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов. Для тех, кто не может присутствовать в зале, идут прямые трансляции на «Матч! Боец» и в интернет-телеканале АСВ ТV.

В соревнованиях принимают участие профессиональные кикбоксеры из разных уголков мира — России, стран СНГ, Франции, Голландии и Южной Америки. Также на ринг сегодня выйдут Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по тайскому боксу и неоднократный чемпион мира Виталий Гурков; белорусский спортсмен, выступающий в тайском боксе и кикбоксинге, чемпион мира среди любителей и профессионалов Дмитрий Варец и другие. Главной встречей турнира станет бой россиянина Михаила Тютерева и бразильца Джоната Диниза в весовой категории более 100 кг.

Напомним, фестиваль «Земля Великих Побед» входит в число праздничных мероприятий, посвященных Дню Воздушно-десантных войск. Партнер фестиваля и турнира АСВ КВ-17 — Ассоциация «Северный десант».

В первой половине дня именитые гости фестиваля провели мастер-классы для воспитанников спортивных секций Псковской области.