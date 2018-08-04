Спорт

Бразильцы стали победителями главных боев турнира по кикбоксингу АСВ КВ-17 в рамках фестиваля «Земля великих побед»

Кикбоксеры из Бразилии Джоната Диниз и Джонатан Оливейра стали победителями главных боев международного турнира по кикбоксингу АСВ КВ-17 в рамках фестиваля «Земля великих побед».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, оба бойца послали соперников в нокаут.

Джоната Диниз (Бразилия, 109,3 кг) победил Михаила Тютерева (Россия, 99,4 кг) в первом раунде, а Джонатан Оливейра (Бразилия, 77,1 кг) Виталия Гуркова (Белоруссия, 76,5 кг) – во втором.

Сейчас начинаются два боя с участием псковских боксеров памяти 6 роты.

Напомним, что фестиваль «Земля великих побед» проходит в Пскове при поддержке администрации Псковской области и в рамках проекта врио губернатора региона Михаила Ведерникова «Команда 2018».