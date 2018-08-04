Спорт

ФК «Луки-Энергия» во вторник сыграет с петербургской «Звездой»

Футбольный клуб «Луки-Энергия» во вторник, 7 августа, проводит кубковый матч 1/64 финала ОЛИМП-Кубка России. В роли соперника в предстоящем поединке выступит петербургская «Звезда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе клуба.



Футболисты «Луки-Энергии» и «Звезды» провели между собой 9 очных поединков. Ни в одной игре «Луки-Энергия» не смогла познать радости победы, проиграв 8 матчей и завершив вничью прошлогодний кубковый матч, проиграв в итоге в серии пенальти.



«Уступать и сдаваться на милость соперника никто из участников предстоящего кубкового матча не намерен. Таким образом, поединок со «Звездой» обещает быть боевым и упорным, с интересным и захватывающим футбольным зрелищем. Пришедшим на стадион болельщикам доведётся увидеть обилие скоростных атак, множество красивых комбинаций и должное количество результативных ударов», - заверили в пресс-службе клуба.