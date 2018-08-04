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Спорт

Псковский курсант стал серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы по универсальному бою

06.08.2018 14:48|ПсковКомментариев: 0

В городе Медынь Калужской области завершился чемпионат Европы по универсальному бою с участием спортсменов из России, Германии, Греции, Сербии, Болгарии, Финляндии, Латвии, Литвы, Белоруссии и Азербайджана. Наряду со сильнейшими спортсменами из 10 стран на соревнованиях выступил курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Ахмед Нурмагомедов, который завоевал «серебро» по версии «классика» и «бронзу» по версии «лайт» в весовой категории до 85 кг.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, участие Ахмеда Нурмагомедова в чемпионате Европы стало возможным после его победы на чемпионате России по универсальному бою, которые проходили в апреле этого года в городе Медынь. Тогда псковский курсант подтвердил норматив мастера спорта по универсальному бою, который впервые выполнил на кубке России в сентябре 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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