Спорт

Тренер клуба «Супер фитнес»: Как мотивировать себя на занятия спортом?

Как мотивировать себя на занятия спортом? Несколько советов от тренера клуба «Супер фитнес» Ирины Котовой. В идеале эти хитрости просто лишат вас возможности не вытащить себя на тренировку.

1. Купите абонемент

Самый простой способ. Перспектива платить за пропущенные занятия мало кого порадует, поэтому, скорее всего, вы заставите себя ходить на тренировки.

2. Оплатите услуги тренера

Тренер упростит ваше пребывание в зале (конечно, он же и нагрузит вас хорошенько, но сейчас речь о другом). Тренер поможет составить программу тренировок, даст советы по сбалансированному питанию.

3. Заявите о своем намерении публично.

Если вы не хотите, чтобы над вами еще долго подшучивали знакомые, осуществлять обещанное придется.

Запишитесь на вводное занятие с тренером Ириной Котовой прямо сейчас, звоните по телефону 56-60-80.

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/super_fitness_pskov. Адрес клуба: Рижский проспект, 16. Время работы: 07.00-23.00.