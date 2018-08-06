Спорт

Академия футбольного клуба «Зенит» проводит набор мальчиков в великолукский филиал

Академия футбольного клуба «Зенит» проводит набор мальчиков в великолукский филиал «Зенит-Экспресс». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе академии, набор мальчиков 2010-2013 годов рождения будет проходить 8 и 9, 15 и 16 сентября на стадионе «Экспресс» по адресу: улица Малышева, 11-а.

2010 и 2011 г.р. в период с 10:00 по 11:30.

2012 г.р. в период с 11:30 по 12:45.

2013 г.р. в период с 12:45 по 14:00.

Регистрация для участия начинается за 30 минут до начала просмотра. При себе иметь спортивную форму.