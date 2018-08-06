Спорт

«Луки-Энергия» может встретиться с командой Дмитрия Аленичева

Стало известно, с кем может встретиться «Луки-Энергия», если в 1/32 финала Кубка России пройдет московский «Чертаново». Игры 1/32 финала состоятся 22 августа, но ещё до них намечена жеребьевка 1/16 финала. Перед жеребьевкой расклад выглядит так: «Луки-Энергия» - «Чертаново» попадают в одну корзину с «Оренбургом», «Крыльями Советов», «Енисеем» и «Анжи».

Напомним, что в текущем розыгрыше Кубка России по футболу «Луки-Энергия» успешно прошла уже три раунда. Великолучане поочередно обыграли псковский «Автофаворит» (2:0), «Псков-747» (1:0) и петербургскую «Звезду» (1:0).

Матчи 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу намечены на 26-27 сентября 2018 года.