Спорт

Вейк-парк в Великолукском районе начал работу в тестовом режиме

Вейк-парк в Великолукском районе начал работу в тестовом режиме, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Вейкбордический комплекс был построен активистами в деревне Переслегино в рамках проекта «Команда-2018».

Спортивный объект разместился на пруду в деревне. Несколько месяцев инициатор проекта Евгений Орлов вместе с единомышленниками возводили трассу, приводили в порядок территорию.

В начале августа парк начал принимать первых гостей. Пока трасса работает в тестовом режиме и доступна только для взрослых. В ближайшее время планируется презентация проекта.