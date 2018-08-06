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Спорт

Ночной забег состоится в Пскове в честь Дня физкультурника 

08.08.2018 09:39|ПсковКомментариев: 4

В Пскове отметят всероссийский День физкультурника. В честь праздника в рамках проекта «Команды 2018»  в городе состоится ночной легкоатлетический забег. 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Молодежном парламенте при Псковском областном парламенте, мероприятие запланировано на 11 августа. На старт приглашаются все желающие псковичи и гости города, независимо от возраста и физической подготовленности.  Участникам  акции  предстоит  преодолеть дистанцию 3  км. Старт забега будет дан на площадке Сквера ПсковГУ в 20.00.

Любительское состязание пройдет при поддержке патриотического движения ПроРФ, Молодежного парламента Псковской области, ПсковГУ и государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту.

«В последнее время мы наблюдаем большой интерес у псковичей к спорту и к здоровому образу жизни. После масштабных работ по реконструкции Псковской набережной, Финского парка, дендропарка у псковичей появилась возможность заниматься бегом в самых красивых местах города. Идея ночного забега заключается в том, чтобы пробежаться в команде единомышленников по историческому центру города в темное время суток, Псков в это время особенно прекрасен.  Это будет не соревновательный, а любительский забег. Поэтому принять участие в нем смогут люди с разным уровнем физической подготовки. Приглашаем псковичей и гостей города принять участие в ночном забеге, будет здорово!» - отметил один из организаторов, член Молодежного  Дмитрий Яковлев.

Помимо забега запланирован концерт и интерактивная программа для зрителей, а также  конкурс на самый яркий костюм.  Самые активные атлеты получат памятные призы и подарки. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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