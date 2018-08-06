Спорт

В Печорах возродили легкоатлетический пробег «Молодежь - за спорт!»

10 августа в рамках празднования Дня освобождения города Печоры от немецко-фашистских захватчиков пройдет легкоатлетический пробег «Молодежь - за спорт!», который был популярен и востребован не только у жителей Печорского района, но и всей Псковской области на протяжении 20 лет и не проводился уже более 8 лет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, возрождение пробега стало возможным благодаря поддержке «Команды-2018».

Старт в 11.00 на городском стадионе на ул. Аллейной. Регистрация участников и выдача номеров - с 8.30 до 10.30 на городском стадионе в день старта.



До 9 августа включительно можно зарегистрироваться самостоятельно, пройдя по ссылке: https://goo.gl/forms/H5G3b4tbl5XfiuQB2.

