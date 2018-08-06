Спорт

«Луки-Энергия» во Владимире проведет матч с «Торпедо»

В пятницу, 10 августа, «Луки-Энергия» во Владимире проведет второй выездной календарный матч в рамках 4-го тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона-2018/19 в группе «Запад». Встреча с «Торпедо» пройдет на Большой спортивной арене Спортивного комплекса «Торпедо» и начнется в 18.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе клуба.

В минувшем сезоне соперники дважды встречались в рамках ФОНБЕТ-Первенства России. В Великих Луках 27 августа победу хозяевам принёс результативный удар Романа Салимова на 45-й минуте, ставший единственным и победным. Во Владимире 7 апреля в первом весеннем матче возобновившегося сезона вновь сильнее оказались великолучане благодаря голам Павла Орлова и Дмитрия Белевитина в первом тайме. Именно там с подачи Владимира Никольского за голкипером «Луки-Энергии» Артёмом Загребиным, «тащившим» всё, что летело в створ его ворот, закрепилось прозвище – «Загребище»

«Луки-Энергия» стала для торпедовцев второй командой, отнявшей все 6 очков. В подобном плане сыграл и лидер турнира – «Чертаново».

В нынешнем ОЛИМП-Первенстве «Торпедо» в тандеме с «Текстильщиком» возглавляют турнирную таблицу. Торпедовцы демонстрируют самую результативную атаку на страте в группе «Запад», забив больше всех мячей в ворота соперников – 9. В первом туре торпедовцы в гостях разгромили «Псков-747» – 4:1. Далее дома выиграли у «Коломны» – 2:1. В третьем туре одержали крупную «сухую» победу в Орехово-Зуеве – 3:0.

В нынешнем сезоне честь «Торпедо» защищает экс-капитан «Луки-Энергии» Дмитрий Чернухин, уже трижды выходивший на поле в торпедовской форме.

«Луки-Энергия» в свою очередь на этом турнирном отрезке довольствовалась сухой ничьей с «Долгопрудным» – 0:0, поражением в Иваново от «Текстильщика» – 1:2 и разгромом дома «Велеса» – 3:0.

«Луки-Энергия» сегодня в 6 утра убыла во Владимир в следующем составе:

Вратари – Артём Загребин и Евгений Малофеев.

Полевые игроки – Александр Алексеев, Сергей Бабакин, Дмитрий Белевитин, Виталий Бения, Максим Булимов, Артём Егоров, Кирилл Кислицин, Сергей Миронов, Иван Овсянкин, Иван Подоляк, Леонид Решетников, Марат Сагиров, Роман Салимов, Валерий Сармонт, Игорь Смирнов, Алексей Чубукин.