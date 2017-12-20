Туризм

В 2018 году россияне смогут посещать без визы 110 стран мира

В Индексе паспортов Россия поднялась на три строчки, заняв 48-е место с возможностью посещать без визы 110 стран мира.

Ежегодный Индекс паспортов компании Henley & Partners анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, на протяжении последних пяти лет первое место в рейтинге неизменно сохраняется за паспортом Германии. В 2018 году с немецким паспортом можно путешествовать без визы в 177 стран мира, что на одну страну больше, чем в прошлом году. Второе место досталось Сингапуру (176 стран), третье разделили сразу восемь государств: Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония. Граждане этих стран получили возможность посещать без визы 175 стран мира. Большинство из них за год улучшили показатели безвизового доступа в другие страны.

В 2018 году Россия заняла 48-е место в мировом рейтинге, разделив его с Республикой Молдовой и Черногорией. Россияне могут посещать без визы 110 стран мира. Это лучший показатель за последние годы (106 стран – в 2017 году, 105 стран – в 2016-м, 102 страны – в 2015-м). В прошлом году Россия занимала 51-е место в рейтинге.

Страны-соседи России разместились в Индексе паспортов следующим образом: Украина – 44-е место, Грузия – 53-е, Казахстан и Республика Беларусь – 65-е, Азербайджан – 72-е место. Украина и Грузия существенно улучшили свои позиции в рейтинге благодаря получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году.

Последнее место в рейтинге досталось Афганистану, гражданам которого открыт безвизовый доступ в 24 страны мира.

Если говорить о странах, в которых действуют программы получения гражданства через инвестиции, то самый широкий выбор государств с безвизовым въездом предлагает паспорт Австрии (174 страны). Размер необходимых инвестиций для получения австрийского паспорта – EUR 8-10 млн. Мальта и Кипр, гражданство которых можно получить за инвестиции в размере EUR 1-2 млн, предлагают безвизовый доступ в 169 и 159 стран соответственно. Среди карибских стран с инвестиционными программами самым мобильным паспортом является паспорт Сент-Китса и Невиса с безвизовым доступом в 139 стран мира.