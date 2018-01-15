Из-за оледенения некоторые объекты Изборской крепости могут быть закрыты для посещения

В связи с наступлением зимнего периода строго запрещен подъем детей на объекты Изборской крепости без сопровождения взрослых.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск», во время оледенения возможно закрытие следующих объектов музейно-туристического показа ансамбля Изборской крепости:
- боевого хода;
- тайного хода к воде;
- смотровой площадки на башне Луковка.
При посещении объектов музейно-туристического показа посетители обязаны соблюдать осторожность и выполнять рекомендации сотрудников музея-заповедника «Изборск».