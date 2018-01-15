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Из-за оледенения некоторые объекты Изборской крепости могут быть закрыты для посещения

Из-за оледенения некоторые объекты Изборской крепости могут быть закрыты для посещения

Из-за оледенения некоторые объекты Изборской крепости могут быть закрыты для посещения

Туризм

Из-за оледенения некоторые объекты Изборской крепости могут быть закрыты для посещения

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В связи с наступлением зимнего периода строго запрещен подъем детей на объекты Изборской крепости без сопровождения взрослых. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск», во время оледенения возможно закрытие следующих объектов музейно-туристического показа ансамбля Изборской крепости: - боевого хода; - тайного хода к воде; - смотровой площадки на башне Луковка. При посещении объектов музейно-туристического показа посетители обязаны соблюдать осторожность и выполнять рекомендации сотрудников музея-заповедника «Изборск».