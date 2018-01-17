Туризм

Псковскую область стали чаще посещать индивидуальные туристы

Псковскую область стали чаще посещать индивидуальные туристы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 января сообщила первый заместитель председателя Государственного комитета по культуре Псковской области Юлия Белобородова.

«Проводя мониторинг в течение года, мы видим небольшое увеличение потока туристов. Заметно изменение портрета туриста: уменьшается групповой туризм, больший крен уходит в сторону индивидуалов», - сказала Юлия Белобородова.

Чаще всего регион посещают родители с детьми в дни школьных каникул, школьные группы.

В минувшем году комитет уделял большое внимание участию региона в проектах «Серебряное ожерелье России», «Имена на карте России», на котором был представлен турпродукт, связанный с именем Александра Невского, в проекте «Русские усадьбы».

Еще один проект, в который включилась Псковская область, - «Живые уроки». В планах - продвижение турпродукта и обмен группами между Санкт-Петербургом, Псковом и Ригой.

Не первый год регион принимает участие в проекте «Моя Россия», Псковская область приняла более 600 детей из разных областей. Были показаны Псков, Печоры и Изборск.

«Такая активность на рынке показывает, что развитие турбизнеса - достаточно перспективная тема», - убеждена Юлия Белобородова, добавив, что турбизнес в регионе постоянно развивается и не стоит на месте.

Она также отметила большую роль в развитии сферы событийных мероприятий, различных фестивалей.