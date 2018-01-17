Туризм

16 тысяч туристов посетили Псковскую область за новогодние праздники

16 тысяч туристов посетили Псковскую область за новогодние праздники. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс- конференции 17 января сообщила первый заместитель председателя государственного комитета по культуре Псковской области Юлия Белобородова.

Об этом свидетельствуют данные по загрузке объектов размещения. Так, загрузка наиболее популярных гостиниц в Псковской области была 100-процентной на протяжении всех праздников.

Основной турпоток начинался с 3 января. Очень востребованы среди туристов в регионе рождественские праздники. В Псковскую область приезжает большое количество людей, чтобы посетить храмы и монастыри.

В целом за минувшие новогодние праздники регион посетили 16 тысяч туристов, что на 14% больше, чем в прошлом году. Только музей-заповедник «Изборск», согласно продаже билетов, посетили 7 тысяч туристов.