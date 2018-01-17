Туризм

Псковская область надеется, что в регионе смогут проводить экскурсии только аккредитованные экскурсоводы

Псковская область ждет изменений в федеральном законодательстве в 2018 году, согласно которым проводить экскурсии в регионе смогут только аккредитованные экскурсоводы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 января сообщила первый заместитель председателя государственного комитета по культуре Псковской области Юлия Белобородова.

Регион очень надеется, что согласно новому законодательству станет обязательной аккредитация экскурсоводов, которые хотят работать на маршруте, то есть в Псковской области не смогут работать экскурсоводы без специализированного удостоверения. На сформированном при комитете научно-методическом совете эти экскурсоводы должны будут свою квалификацию подтверждать.

Заместитель директора туроператора «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева добавила, что проблема не только в том, что в регионе работают заезжие экскурсоводы, но и местные «девочки 17-18 лет», которые прочитали «Википедию» и решили подзаработать на проведении экскурсий.

Председатель Общественного совета при комитете по культуре администрации Псковской области, руководитель бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова также вспомнила, как «лучший гид Москвы» рассказывал туристам, что Псков - «это город, не очень сильно пострадавший в годы Великой Отечественной войны».