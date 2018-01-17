Туризм

20% иностранного турпотока в Псковскую область составляют китайцы

20% иностранного турпотока в Псковскую область составляют китайцы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 января сообщила первый заместитель председателя Государственного комитета по культуре Псковской области Юлия Белобородова.

Об этом свидетельствуют данные за 2016 год. Данных 2017 года пока нет, но Юлия Белобородова прогнозирует, что их будет больше.

«Необходимо готовить свой продукт для таких туристов, у них есть определенные требования по объектам и подаче материала», - отметила Юлия Белобородова.

Заместитель директора туроператора «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева рассказала, что в эти новогодние праздники принимала туристов из Китая. Они признались, что очень хотели посмотреть «озеро с лебедями», которое нашли в интернете.