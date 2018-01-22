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Туризм

Идеи для отпуска - отдыхаем с пользой для здоровья

22.01.2018 11:15|ПсковКомментариев: 0

Путешествия спасают от будничной суеты. Смена декораций позволяет расслабиться: хорошо вдали от дома и работы избавиться от хлопот... А что, если расслабиться хочется, а далеко ехать - желания нет? Или пугает перспектива объяснять на ломаном английском в кафе и отелях, как вам хочется отдохнуть? К услугам таких туристов курорты России и Беларуси, где знакомая речь, заряд новых сил и релаксация, нега и никаких забот. Подробнее о них Псковская Лента Новостей попросила рассказать специалистов компании Global Travel Pskov. 

Любителям отечественного отдыха стоит обратить внимание на санаторий «Малая бухта». Он находится на живописном высоком берегу Чёрного моря в Анапе. Гостей санатория в летний период ждёт отдых по системе «Всё Включено». В «Малой бухте» гостям предоставлен собственный мелкогалечный пляж и возможность поправить здоровье в лечебно-диагностическом центре. К услугам отдыхающих: тренажерный зал, сауна, библиотека, бильярд, настольный теннис, бассейн, бар, различные спортивные площадки, детская комната.

2-местный номер в «Малой бухте» стоит 2 880 рублей за сутки проживания. В июне размещение в 2-местном номере в «Малой бухте» стоит 1 850 рублей за сутки на человека с санаторно-курортном лечением.

Санаторий со звучным названием «Красная Талка» находится в Геленджике. Для желающих жить у моря имеются жилые корпуса у самого побережья, на первой береговой линии. Гостям «Красной Талки» предлагают трёхразовое питание («шведский стол»). Возможна консультация врача-диетолога и соответствующее меню. На территории курорта работают кафе и рестораны.

Маленьким отдыхающим будет интересно посетить игровую комнату «Непоседы» с игровым залом, ТВ-комнатой с караоке и сухим бассейном. К услугам непосед также настольные игры, спортивный городок, аквапарк и детские автомобили. Кроме того, в открытом бассейне санатория есть зона для детей, где проводятся анимационные программы.

Если вам не терпится уехать туда как можно скорее, то за сутки в 2-местном номере вы заплатите сейчас 2 280 рублей. В июне цена будет 4 210 рублей за аналогичный номер.

Возможно, вам хочется и от России немного отдохнуть? Тогда санатории Витебской области станут золотой серединой. Одно из проверенных и приятных мест отдыха – санаторий «Лётцы», расположенный в Витебском области всего в 300 км. от Пскова. Место отдыха находится в сосновом бору на берегу прекрасного озера Шевино.

В «Лётцах» полным-полно различных лечебных процедур. Здесь можно окунуться в целебные сухие углистые и молочно-медовые-жемчужные ванны, испытать на себе подводный душ-массаж или механический и вибро-массажи, а также многое другое. Квалифицированные специалисты проводят серьезные курсы лечения сердечно-сосудистых, пищеварительных недугов и заболеваний дыхательной системы.

Забронировать двухместный номер в «Лётцах»(лечение включено) можно от 1663 рублей в сутки за человека.

Другое не менее живописное место - «Лепельский военный санаторий» - предлагает не меньший спектр полезных процедур для своих гостей. Экологически чистая природа Лепельского района Витебской области уже способствует улучшению здоровья: возле санатория произрастает сосновый лес и расположены озёра Бобрицы и Щибот.

Специалисты, работающие здесь, проводят диагностику здоровья гостей и направляют их на более полезные процедуры от знакомых всем ингаляций до инфракрасной сауны и музыкотерапии, но осебенностью лечебной базы является наличие Радоновых ванн. Для гостей в санатории открыт спортивный зал, теннисный корт, волейбольное и футбольное поля. В зданиях санатория можно найти кинозал, библиотеку, уютное кафе, бильярд, пинг-понг, а также косметологический кабинет и парикмахерскую.

Захотелось туда сразу – забронировать путёвку можно от 1 870 руб. в сутки на человека.

Бронируйте туры на сайте www.global-pskov.ru или в офисах компании.

г. Псков, Рижский пр., 70
тел./факс (8112) 55-66-88
e-mail: booking@global-pskov.ru

  г.Остров, ул.Спартака д.16
  тел./факс (81152) 3-44-88
  e-mail: ostrov@global-pskov.ru

г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, 10
тел./факс (8112) 700-577, 75-75-88
e-mail: global-pskov@mail.ru

 

  г. Себеж, ул. Ленинская, 24
  тел./факс (81140) 22-8-33
  e-mail: sebeg@global-pskov.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: #Global Travel Pskov #отпуск #путешествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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