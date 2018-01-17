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Туризм

Госдума приняла закон о присвоении «звезд» объектам туриндустрии

19.01.2018 10:59|ПсковКомментариев: 3

Госдума в пятницу приняла в третьем, окончательном, чтении закон о присвоении «звезд» объектам туристской индустрии: гостиницам, пляжам, горнолыжным курортам, и об уточнения сроков наступления административной ответственности за нарушение законодательства о предоставлении гостиничных услуг, пишет «Интерфакс».

Законом вводятся понятия «гостиница», «средство размещения», «гостиничные услуги», «классификация гостиниц», «классификация горнолыжных трасс, классификация пляжей».

Закон также наделяет органы государственной власти РФ в сфере туризма новыми полномочиями, в том числе по утверждению положения о классификации гостиниц (утверждается правительством РФ), правил классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей гостиниц (утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти).

Кроме того, такие органы власти после вступления в силу закона получат полномочия по установлению порядка аккредитации организаций, присваивающих "звезды" гостиницам, горнолыжным трассам, пляжам, по проведению их аккредитации и ведению перечня таких организаций, и единого перечня классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей.

Закон вводит поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на территории РФ: с 1 июля 2019 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года в отношении всех гостиниц. В настоящее время классификация объектов туристской индустрии, в том числе гостиниц, осуществляется в добровольном порядке.

Законом также вводятся новые положения об аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей. Так предлагается установить срок действия аттестата аккредитации - 3 года.

Согласно закону аккредитованная организация осуществляет классификацию указанных объектов туристской индустрии на всей территории РФ (при условии уведомления органа государственной власти субъектов РФ, на территории которого планируется осуществлять соответствующую классификацию). Организация может получить аккредитацию в нескольких областях аккредитации.

По результатам классификации гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей выдается свидетельство о присвоении определенной категории, действующее три года с даты принятия соответствующего решения.

Предусмотрен запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории, а также на использование в рекламе, названии гостиницы и деятельности, связанной с использованием гостиницы, категории, не соответствующей категории, указанной в свидетельстве.

Аналогичный запрет устанавливается в отношении горнолыжных трасс и пляжей.

За нарушение этого запрета вводится предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от одной сороковой до одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров за календарный год, предшествующий году в котором было выявлено правонарушение, либо за предшествующую дате выявления правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товаров в предшествующим календарном году, но не менее 50 тыс. рублей.

Федеральный государственный контроль за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, осуществляется уполномоченным ФОИВом (Ростуризмом) с учетом требований правительства РФ. Определяется порядок проведения контрольных мероприятий.

Закон, как ожидается, должен вступить в силу с 1 января 2019 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.

Выданные до дня вступления в силу закона аттестаты аккредитации, свидетельства о присвоении категорий действуют до окончания сроков их действия.

Глава профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отметил, что «предложения, которые наши граждане высказывали на сайтах сети Интернет, на личных приемах у депутатов, учтены в принятом законе».

«С 2019 года будет проводиться тотальная классификация всех средств размещения по всей стране, по единым стандартам, едиными органами, в единые сроки. Единственное исключение, которое есть в законе о классификации - это детские лагеря, санатории, общежития и кемпинги. Все остальное будем переписывать, выдавать свидетельства и спрашивать за качество предоставляемых услуг», - сказал М.Дегтярев.

В свою очередь представители фракций КПРФ и «Справедливой России» выступили против одного из положений законопроекта. «В законопроекте оказалась норма, не имеющая никакого отношения к концепции законопроекта: по сути недобросовестные лоббисты попытались через этот законопроект узаконить существование хостелов в многоквартирных домах, по сути узаконить ночлежки в жилых домах», - сказал первый замглавы руководителя фракции эсеров Михаил Емельянов.

М.Дегтярев на это сказал, что проблему размещения хостелов в многоквартирных домах нужно решать через поправки в Жилищный Кодекс.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что исходя из внимания к вопросу и его актуальности, есть предложение провести консультации с фракциями о необходимости специальных слушаний по данному вопросу.

В.Володин также сказал, что нужно «сделать это не откладывая, чтобы эта тема для нас была абсолютно понятна, и мы могли бы выслушать все стороны».

Спикер Госдумы обратился к представителю правительства РФ в нижней палате парламента РФ Александру Синенко с просьбой подключиться к этой работе.

«Учитывая, что здесь много наносного, мы исходим из того, что нам нужно для себя понимать и позицию правительства и, соответственно, ситуацию в регионах, и с учетом всего этого комплекса вопросов мы могли бы выйти на принятие решения, которое однозначно защитит и права граждан, и с другой стороны выстроит понятную систему работы хостелов», - сказал В.Володин.

Источник: Псковская Лента Новостей
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