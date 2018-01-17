Туризм

Законопроект об утверждении и публикации списков рекомендуемых турмаршрутов для детей прошел первое чтение в Госдуме

Госдума в пятницу приняла в первом чтении законопроект, обязывающий органы исполнительной власти субъектов РФ утверждать список рекомендуемых для детей туристических маршрутов и размещать эту информацию в Интернете, а также публиковать там обращения родителей по поводу отдыха детей и ответы для них.

Соответствующие поправки вносятся в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». Согласно проекту закона, вводится обязанность федерального органа исполнительной власти разработать форму типового договора по оказанию услуг, связанных с отдыхом детей, пишет «Интерфакс».

«Заключение договора должно будет стать главным юридическим фактом начала взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления», - отмечается в пояснительной записке.

Предусмотрено, что на официальном сайте органа власти субъекта РФ в сети Интернет должны размещаться реестр организаций отдыха и оздоровления детей, а также список утвержденных и рекомендованных для них туристических маршрутов.

«Законопроектом вводится новая форма общественного контроля за работой органов исполнительной власти субъекта РФ по организации детского отдыха», - сообщают авторы.

Они поясняют, что все обращения родителей, поступившие в орган исполнительной власти в письменном или электронном виде, и ответы на данные обращения подлежат размещению на официальном сайте органа власти в сети Интернет.

«Указанные обращения перед опубликованием должны будут быть обезличены в целях соблюдения законодательства о защите персональных данных», - уточняют депутаты.

Инициаторы законопроекта уверены, что его принятие будет способствовать повышению уровня безопасности детей, а также качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей.