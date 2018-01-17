Туризм

Проект по развитию парка активного отдыха в Мальской долине начнут реализовывать уже в 2018 году

Проект по развитию парка активного отдыха в Мальской долине (д. Рогово Печорского района) начнут реализовывать уже в 2018 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 19 января сообщила председатель государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

По ее словам, в конце 2017 года проект нашел поддержку у членов Научно-методического экспертного совета при комитете.

Также за минувший год нашли поддержку проект реставрации музыкальной школы в Пскове, администрация Пскова даже нашла на его реализацию средства, но конкурс по выбору подрядчика в минувшем году не состоялся. «Надеемся, что он будет объявлен в этом году», - добавила Елена Яковлева

Еще один пример работы методсовета - согласование проекта реставрации Усадьбы городской Беклешова.