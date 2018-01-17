Псковская область вошла в топ-20 по внутреннему туризму в новогодние праздники

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг внутреннего туризма городов и регионов России по популярности у туристов в новогодние праздники 2018 года. Список составлен по результатам анализа данных регионов об итогах туризма в новогодние праздники-2018.
Псковская область занимает 19 место с 16 тысячами туристов в прошедшие новогодние праздники.
Двадцать регионов России, популярных у туристов в новогодние праздники:
• Москва - 4,8 млн туристов
• Московская область - более 2,7 млн
• Краснодарский край - 0,6 млн, включая 0,4 млн в Красной Поляне
• Санкт-Петербург - 0,4 млн
• Владимирская область, 201 тыс.
• Тюменская область - 200 тыс.
• Вологодская область - 177 тыс.
• Саратовская область - 162 тыс.
• Башкирия - 148 тыс.
• Татарстан - 130 тыс.
• Ярославская область - 126 тыс.
• Карачаево-Черкесия - 120 тыс.
• Крым - 113 тыс.
• Адыгея - 100 тыс.
• Рязанская область - 95 тыс.
• Кабардино-Балкария - 57 тыс.
• Ульяновская область - 50 тыс.
• Калининградская область - 35 тыс.
• Псковская область - 16 тыс.
• Чеченская Республика - 12 тыс.