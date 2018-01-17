Туризм

Псковская область вошла в топ-20 по внутреннему туризму в новогодние праздники

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг внутреннего туризма городов и регионов России по популярности у туристов в новогодние праздники 2018 года. Список составлен по результатам анализа данных регионов об итогах туризма в новогодние праздники-2018.

Псковская область занимает 19 место с 16 тысячами туристов в прошедшие новогодние праздники.

Двадцать регионов России, популярных у туристов в новогодние праздники:

• Москва - 4,8 млн туристов

• Московская область - более 2,7 млн

• Краснодарский край - 0,6 млн, включая 0,4 млн в Красной Поляне

• Санкт-Петербург - 0,4 млн

• Владимирская область, 201 тыс.

• Тюменская область - 200 тыс.

• Вологодская область - 177 тыс.

• Саратовская область - 162 тыс.

• Башкирия - 148 тыс.

• Татарстан - 130 тыс.

• Ярославская область - 126 тыс.

• Карачаево-Черкесия - 120 тыс.

• Крым - 113 тыс.

• Адыгея - 100 тыс.

• Рязанская область - 95 тыс.

• Кабардино-Балкария - 57 тыс.

• Ульяновская область - 50 тыс.

• Калининградская область - 35 тыс.

• Псковская область - 16 тыс.

• Чеченская Республика - 12 тыс.