Туризм

Псков вошел в топ-10 туристических городов Северо-Запада России

Российский сервис бронирования отелей Tvil.ru определил самые популярные у туристов города Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по итогам 2017 года.

Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году.

Санкт-Петербург, Калининград, Вологда, Выборг, Петрозаводск, Псков, Великий Новгород, Мурманск, Архангельск и Сыктывкар вошли в первую десятку городов СЗФО, популярных у туристов.

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По данным Tvil.ru, в прошлом году в Пскове туристы бронировали проживание в отелях в среднем на 2,5 ночи и платили 2,4 тысячи рублей в сутки, а дешевле всего в СЗФО проживание туристам обошлось в Сыктывкаре.

Десятка городов СЗФО, популярных у туристов в 2017 году:

Санкт-Петербург - 3 тысячи рублей в сутки/ 5 ночей *

Калининград - 2,5 тысяч рублей/ 4 ночи

Вологда - 2,6 тысяч рублей/ 3 ночи

Выборг - 2,9 тысяч рублей/ 2 ночи

Петрозаводск - 2,6 тысяч рублей/ 3,5 ночи

Псков - 2,4 тысячи рублей/ 2,5 ночи

Великий Новгород - 2,7 тысяч рублей/ 2,5 ночи

Мурманск - 2,4 тысячи рублей/ 2 ночи

Архангельск - 2,5 тысяч рублей/ 2 ночи

Сыктывкар - 2,2 тысячи рублей/ 2 ночи

* Средняя стоимость в сутки/ среднее число ночей в брони



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