Псков вошел в топ-10 туристических городов Северо-Запада России

Российский сервис бронирования отелей Tvil.ru определил самые популярные у туристов города Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по итогам 2017 года.
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году.
Санкт-Петербург, Калининград, Вологда, Выборг, Петрозаводск, Псков, Великий Новгород, Мурманск, Архангельск и Сыктывкар вошли в первую десятку городов СЗФО, популярных у туристов.
По данным Tvil.ru, в прошлом году в Пскове туристы бронировали проживание в отелях в среднем на 2,5 ночи и платили 2,4 тысячи рублей в сутки, а дешевле всего в СЗФО проживание туристам обошлось в Сыктывкаре.
Десятка городов СЗФО, популярных у туристов в 2017 году:
Санкт-Петербург - 3 тысячи рублей в сутки/ 5 ночей *
Калининград - 2,5 тысяч рублей/ 4 ночи
Вологда - 2,6 тысяч рублей/ 3 ночи
Выборг - 2,9 тысяч рублей/ 2 ночи
Петрозаводск - 2,6 тысяч рублей/ 3,5 ночи
Псков - 2,4 тысячи рублей/ 2,5 ночи
Великий Новгород - 2,7 тысяч рублей/ 2,5 ночи
Мурманск - 2,4 тысячи рублей/ 2 ночи
Архангельск - 2,5 тысяч рублей/ 2 ночи
Сыктывкар - 2,2 тысячи рублей/ 2 ночи
* Средняя стоимость в сутки/ среднее число ночей в брони
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