Туризм

Более 7 тысяч школьников посетили Псковскую область в рамках турпроектов «Живые уроки» и «Моя Россия»

Состоялось заседание координационного совета по развитию детского туризма при администрации Псковской области под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, на совещании подводились итоги крупных федеральных проектов в сфере детского туризма за 2016-2017 годы, реализуемых на территории Псковской области, - «Моя Россия» и «Живые уроки».

В рамках проекта «Живые уроки» было организовано более 280 мероприятий: экскурсий, квестов, мастер-классов и интерактивных программ, в которых приняло участие более 6,5 тысяч учащихся не только Псковской области, России, но и стран Прибалтики, республики Беларусь.

Псковская область является пилотным регионом по реализации программы «Живые уроки» для городов Северо-Запада России. «Псковские уроки» - это комплекс экскурсионно-образовательных туров, соединяющий туристические маршруты со школьной образовательной программой для учащихся 1–11 классов и охватывающий наиболее значимые объекты Псковской области. В процессе реализации «Псковских уроков» учащиеся, знакомясь с главными достопримечательностями и музеями Псковского края, получают возможность продолжать обучение по основным предметам.

По туристскому маршруту «Псков. Духовные истоки», который реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках национальной программа развития детского туризма «Моя Россия», проехали 600 школьников из Центрального федерального округа, Республики Карелия и Санкт-Петербурга. По программе ребята посетили с экскурсией Псков, Изборск, Печоры. Кроме того, для школьников были организованы мастер-классы в православной Свято-Тихоновской гимназии.

Директор Центра детско-юношеского туризма и экскурсий Владимир Григорьев отметил высокую значимость организации туристских походов школьников по окончании учебного года и необходимость популяризации данного вида туристско-экскурсионной деятельности среди учебных заведений Псковской области.

В ходе заседания координационного совета также был представлен для предложений план реализации программы развития детских экскурсий и туристских маршрутов в регионе на период до 2020 года. Он будет доработан членами координационного совета и утвержден на региональном уровне.