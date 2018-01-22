Туризм

В Минкультуры грозят наказанием отелям за завышенную «звездность»

Отели, завышающие свою «звездность» в обход новых правил о классификации, могут лишиться свидетельства о регистрации, сообщила журналистам в понедельник заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

«Предусмотрены штрафы за "звездность" без подтверждения: для владельцев маленьких гостиниц штраф составит не менее 50 тыс. рублей, средних - 200 тыс. рублей, крупных - 1,5 млн рублей. Кроме того, отель может лишиться свидетельства о регистрации, то есть фактически прекратить свою деятельность», - сказала она, пишет «Интерфакс».

По словам А. Маниловой, к ответственности привлекут отели, реклама и позиционирование которых не соответствует реальной «звездности». Аттестат о регистрации объекта размещения может быть отозван в случае, если отель нарушит правила классификации два раза.

Обязательная классификация гостиниц будет введена в несколько этапов. С 1 июля 2019 года будут классифицированы объекты размещения с номерным фондом более 50 комнат, с 1 января 2020 года - более 15 комнат, с 1 января 2021 года - микроотели.