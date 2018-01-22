Туризм

Михаил Ведерников поручил представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово до конца недели

В понедельник, 22 января, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел совещание, посвященное вопросам сохранения и развития объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Псковской области. Речь, в частности, шла об Ансамбле Псковского кремля, комплексе оборонительных сооружений Окольного города, Анастасиевской часовне и церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, о подготовке концепций сохранения и развития указанных памятников доложили первый заместитель губернатора Вера Емельянова, председатель Государственного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева и председатель Государственного комитета по культуре Жанна Малышева. Они подчеркнули, что актуальность разработки материалов связана с реализацией ряда значимых проектов, которые повлекут за собой дальнейшее развитие региона и его туристической привлекательности. В частности, Окольный город и Псковский кремль являются мероприятиями программы Международных Ганзейских дней Нового времени 2019 года. Анастасиевская часовня должна завершить реновацию территории, где идет строительство студенческого кампуса ПсковГУ и создание нового жилого квартала. А Мелетовская церковь с ее уникальной фресковой живописью после реставрации может стать еще одним объектом туристского показа.

На сегодняшний день, по словам Елены Яковлевой, состоялся конкурс на проектирование первоочередных ремонтно-реставрационных работ на участках стен Окольного города. Этим займется Научно-реставрационная фирма «Мир» (Санкт-Петербург). В стадии подписания находится контракт с Центральными научно-производственными реставрационными мастерскими (Москва), которые разработают научно-проектную документацию для проведения ремонтно-реставрационныхработ в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово. На финансирование реставрационных работ в Анастасиевской часовне отправлены соответствующие заявки в Министерство культуры РФ.

Что касается реставрационных работ на объекте «Ансамбль Псковского кремля», то судебные разбирательства с проектировщиком (курганская фирма ООО «Карат»), чей проект вызвал многочисленные нарекания экспертов и в итоге не был согласован, продолжаются. Тяжбы не позволяют объявить новый конкурс на доработку проектной документации. В связи с этим врио губернатора Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость принятия всех возможных мер для решения этой проблемы, чтобы до лета 2019 года выполнить реставрационные работы хотя бы на аварийных участках.

В целом врио губернатора одобрил представленные концепции развития и поставил задачу дополнительно проработать привлечение внебюджетных ресурсов для решения вопроса сохранения и дальнейшего использования памятников культурного наследия. В частности, до конца недели он поручил ответственным исполнителям представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово Псковского района.