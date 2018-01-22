Туризм

Выбрать вуз в ходе индивидуальных туров в Петербург предлагает псковским абитуриентам компания «Славянский тур»

Туристическая фирма «Славянский тур» приглашает учащихся и родителей в одно- и двухдневные туры для будущих для абитуриентов в город Санкт-Петербург «Хочу знать о вузах все!» в рамках регионального проекта «Псковские уроки».

В программе тура - знакомство с вузами на выбор, а также богатая культурно-развлекательная программа: музеи и театры, экскурсии-квесты и интерактивные программы, экскурсии на производство (шоколадная фабрика, фабрика мороженного, хлебопекарни и др.), музеи-усадьбы.

Компания «Славянский тур» гарантирует организацию безопасного и комфортного транспортного обслуживания согласно ФЗ № 131-ФЗ, питание, сопровождение представителем фирмы на протяжении всего маршрута.

«Мы предлагаем посетить за один-два дня от 3 до 6 вузов, что поможет учащимся и их родителям определиться с выбором вуза и будущей профессией, - подчеркнула директор компании Изабелла Коваль. - Наши менеджеры составят яркий, индивидуальный тур с учетом всех ваших запросов и пожеланий!».

Больше информации на сайте www.pskovvizit.ru, а также в офисах компании:

ул. Петровская, 31, тел. (8112) 79-30-97, 084 (центральный офис);

ТРК «Акваполис», ул. Кузбасской дивизии, 19, тел. (8112) 700-700

e-mail: mgp-pskov@yandex.ru, pskovyroki@yandex.ru