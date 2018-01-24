9-ти гостиницам в Псковской области присвоены звезды

10 гостиниц Псковской области прошли обязательную классификацию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по культуре, 9-ти из них присвоена «звездность».
1. Категория «4 звезды»
- Гостиничный комплекс «Двор Подзноева» (главный корпус) (г. Псков)
- Отель «Old Estate hotel & SPA» (г. Псков)
- Гостиничный комплекс «Покровский» (г. Псков)
2. Категория «3 звезды»:
- Гостиничный комплекс «Двор Подзноева» (бизнес корпус) (г. Псков)
- Гостиница «Каркушин двор» (г. Псков)
- Гостиница «Камелот отель» (г. Псков)
- Гостиница «Лукоморье» (Псковский район)
- Гостиница «Амарис» (г. Великие Луки)
- Гостиница «Юбилейная» (г. Великие Луки)
3. Категория «без звезд»:
- Гостиница «Аватар отель» (г. Псков)
Напомним, в настоящее время на территории Псковской области работают 112 коллективных средств размещения (по данным Псковстата).