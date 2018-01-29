Туризм

«Орел и Решка» может приехать в Псков

Телеканал «Пятница!» готовит новый сезон известной передачи о путешествиях. На этот раз ведущие трэвел-шоу «Орел и Решка» собираются посетить российские города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей на телеканале, какой город попадет в объективы телекамер, теперь решает телезритель.

В рамках подготовки к новому сезону «Пятница!» запустила народное голосование. Чтобы увидеть свой город в популярной передаче, жители Пскова могут проголосовать за него на официальном сайте телеканала.

Поддержать свой город и сделать его лидером голосования можно на официальном сайте телеканала и по ссылке: https://friday.ru/votes/gorod/?main-oirgorod.

В голосовании участвуют города с населением от 100 тысяч человек. За один город можно голосовать один раз.