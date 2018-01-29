Туризм

ОНФ предлагает обновить законодательную базу для развития курортов в России

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проанализировали законодательство, регулирующее использование, развитие и охрану российских курортов, сообщает пресс-служба ОНФ. Выяснилось, что существующая законодательная база устарела, из-за чего эффективно поддерживать и развивать отечественные курорты не получается. Эксперты Народного фронта предложили Минздраву совместно с профильными профессиональными сообществами разработать комплекс мер по развитию курортного дела на территории страны.

Представители ОНФ отмечают, что большая часть нормативно-правовых актов по организации курортного дела была разработана более 20 лет назад и требует срочной актуализации (так, основные из них: федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» - от 1995 г., два постановления правительства - от 1996 г.)

Остро стоит вопрос об обновлении нормативных правовых актов, определяющих положения о курортах и границы округов лечебно-оздоровительных местностей и курортов, так как такие земли имеют особый режим хозяйствования, проживания и природопользования. Например, утвержденные ранее границы требуют пересмотра, так как контуры месторождений минеральных вод и лечебных грязей постоянно меняются по естественным или искусственным причинам. Эксперты опасаются, что при интенсивной и нерациональной эксплуатации месторождений может произойти преждевременное опреснение вод, измениться химический и микробиологический состав вод и грязей и даже полностью исчезнуть некоторые месторождения.

Одновременно, как рассказали в ОНФ, существуют и проблемы с нормативной базой, регулирующей изучение и использование природных лечебных ресурсов. В настоящее время Минздрав подготовил проект Государственной стратегии развития санаторно-курортного комплекса России, который направлен на согласование в правительство РФ. Но до сих пор не утверждены классификация природных лечебных ресурсов, медицинские показания и противопоказания к их применению в лечебно-профилактических целях, а также не установлены нормы и правила пользования такими ресурсами и курортами.

«Отсутствие нормативов, обеспечивающих сохранение природных лечебных ресурсов, может постепенно привести к загрязнению, ухудшению качества окружающей среды, снижению количества природных источников и в результате к преждевременному истощению, а затем и к потере лечебных свойств природных ресурсов, важных для оздоровления наших граждан», - рассказала представитель Центрального штаба ОНФ, член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Она отметила, что Народный фронт предложил Минздраву совместно с профильными профессиональными сообществами разработать комплекс мер по развитию курортного дела на территории Российской Федерации.