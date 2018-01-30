Туризм

Стоимость обязательной классификации гостиниц составит около тысячи рублей за номер

Стоимость обязательной классификации обойдется владельцам средств размещения приблизительно в тысячу рублей за номер, сообщила председатель комитета по классификации Федерации рестораторов и отельеров Марианна Королева.

«У каждой организации, которая будет заниматься классификацией гостиниц свой порядок цен, но они не будут сильно разниться. В среднем классификация обойдется отельерам в тысячу рублей за номер. То есть, если в отеле 50 номеров, затраты составят 50 тыс. рублей», - сказала она на пресс-конференции во вторник, пишет «Интерфакс».

М.Королева отметила, что сейчас по всей России порядка 11 тысяч классифицированных объектов размещения, при этом большинство из них находятся в регионах проведения Чемпионата мира по футболу. «Только 800-900 объектов прошли этот процесс добровольно», - заключила она.

Также, по ее словам, в стране сейчас действуют 104 аккредитованных организации, готовые заниматься классификацией объектов размещения.