Туту.ру составил портрет самостоятельного российского путешественника

Сервис путешествий Туту.ру проанализировал данные по бронированиям авиабилетов за последние шесть лет и составил портрет самостоятельного путешественника.
Доля мужчин и женщин среди самостоятельных путешественников примерно равна, однако представителей сильного пола все же немного больше. В среднем, их число колеблется от 53% до 54%, в 2018 году их 51%, но нужно понимать, что это данные лишь раннего бронирования.
Средняя стоимость авиабилетов за рубеж за минувшие шесть лет существенно выросла, по России - не настолько. Если в 2011 году билеты за границу (в одну сторону) обходились в 8 045 рублей, то в 2017-м - в 10 252 рубля (плюс 21,5%). Рост цен на перелеты по России за пять лет составил 5,8% (перелеты подорожали с 6,6 до 7 тысяч рублей). Стоит отметить что с учетом инфляции в 38,6% за пять лет (*по данным Росстата), сегодня билеты обходятся путешественникам даже дешевле, чем раньше.
Около 70% путешественников при перелетах по России покупают билеты только в одну сторону. Оставшиеся - берут обычные билеты в обе стороны. Примерно 0,3% составляют сложные маршруты.
Среди тех, кто летает за границу, доля покупающих билеты в одну сторону составляет около 60%. Любопытно, что здесь путешественники чаще обращаются к сложным маршрутам, их доля колеблется от 0,4% до 0,7%.
Примерно в половине случаев россияне путешествуют в одиночку (в заказе билеты на одного человека). Стоит отметить, что при путешествиях по России эта доля немного выше - около 54,7%, при поездках за рубеж она составляет в среднем 50,6%.
Самые интересные изменения произошли в топах популярных направлений. Если в 2013 году четыре из 10 популярных городов приходились на украинские, то с 2016 года их в топ-10 просто нет. С 2014 года самым востребованным у россиян являются рейсы из Москвы в Кишинев. Также популярностью пользуются перелеты в Минск, Тбилиси, Баку, Тиват и Тель-Авив. За прошедшие пять лет в топ-10 в разные годы входили также Рига и Алма-Ата, в 2017 году впервые в десятку попал Ташкент.
Если говорить внутренних маршрутах, то с 2014 года лидерство у рейсов Москва - Симферополь. Свои позиции от года к году теряют перелеты из столицы в Петербург. Если в 2013 году они занимали первую строчку рейтинга, то в 2014 уже третью, в 2015-м - четвертую, а в 2016-м - и вовсе шестую. В 2017 году северная столица вернула себе несколько позиций и оказалась на третьем месте. В целом, в топ-10 все эти годы традиционно входят перелеты между Москвой и южными городами.
Средний возраст путешественников по России составляет 35-37 лет, за рубеж - 36-40 лет.
За годы наблюдения также существенно выросла глубина бронирований. Если в 2013 году билеты по России покупали в среднем за 14 дней до дня вылета, за рубеж - за 21 день, то в 2017-м - уже за 21 и 27 дней соответственно.
Россия
|
Год
|
Женщины
|
Мужчины
|
Доля «Только туда»
|
Доля «Туда-обратно»
|
Доля сложных маршрутов
|
Один пассажир
|
Возраст
|
Глубина бронирования, дни
|
Цена в один конец
|
2013
|
45,23%
|
54,77%
|
74,22%
|
25,78%
|
0,00%
|
56,36%
|
35
|
14
|
6586
|
2014
|
46,12%
|
53,88%
|
73,46%
|
26,42%
|
0,13%
|
54,58%
|
35
|
16
|
6504
|
2015
|
46,04%
|
53,96%
|
71,47%
|
28,21%
|
0,32%
|
53,63%
|
36
|
18
|
7014
|
2016
|
45,91%
|
54,09%
|
73,90%
|
25,84%
|
0,26%
|
54,03%
|
37
|
20
|
7182
|
2017
|
46,08%
|
53,92%
|
75,13%
|
24,63%
|
0,24%
|
55,17%
|
37
|
21
|
6993
|
2018
|
48,39%
|
51,61%
|
69,54%
|
30,16%
|
0,30%
|
54,75%
|
37
|
40
|
6055
За границу
|
Год
|
Женщины
|
Мужчины
|
Доля «Только туда»
|
Доля «Туда-обратно»
|
Доля сложных маршрутов
|
Один пассажир
|
Возраст
|
Глубина бронирования, дни
|
Цена в один конец
|
2013
|
48,76%
|
51,24%
|
56,63%
|
43,37%
|
0,00%
|
49,14%
|
36
|
21
|
8045
|
2014
|
50,21%
|
49,79%
|
53,67%
|
45,94%
|
0,40%
|
48,86%
|
37
|
24
|
8650
|
2015
|
49,59%
|
50,41%
|
57,23%
|
42,04%
|
0,72%
|
51,20%
|
39
|
23
|
10648
|
2016
|
48,65%
|
51,35%
|
59,06%
|
40,31%
|
0,63%
|
52,73%
|
40
|
23
|
11326
|
2017
|
49,12%
|
50,88%
|
61,98%
|
37,38%
|
0,63%
|
51,15%
|
39
|
27
|
10252
|
2018
|
51,31%
|
48,69%
|
53,51%
|
45,93%
|
0,56%
|
46,24%
|
41
|
54
|
10295
Tutu.ru (Туту.ру) — сервис путешествий №1 в России (данные кросс-медийной панели GfK, дек. 2016), где можно купить билеты на поезда,самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели и экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежедневную аудиторию посетителей сайта в 850−900 тысяч человек. По данным SimilarWeb за октябрь 2017 года, Туту.ру входит в топ-35 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.