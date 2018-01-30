Туризм

Туту.ру составил портрет самостоятельного российского путешественника

Сервис путешествий Туту.ру проанализировал данные по бронированиям авиабилетов за последние шесть лет и составил портрет самостоятельного путешественника.

Доля мужчин и женщин среди самостоятельных путешественников примерно равна, однако представителей сильного пола все же немного больше. В среднем, их число колеблется от 53% до 54%, в 2018 году их 51%, но нужно понимать, что это данные лишь раннего бронирования.

Средняя стоимость авиабилетов за рубеж за минувшие шесть лет существенно выросла, по России - не настолько. Если в 2011 году билеты за границу (в одну сторону) обходились в 8 045 рублей, то в 2017-м - в 10 252 рубля (плюс 21,5%). Рост цен на перелеты по России за пять лет составил 5,8% (перелеты подорожали с 6,6 до 7 тысяч рублей). Стоит отметить что с учетом инфляции в 38,6% за пять лет (*по данным Росстата), сегодня билеты обходятся путешественникам даже дешевле, чем раньше.

Около 70% путешественников при перелетах по России покупают билеты только в одну сторону. Оставшиеся - берут обычные билеты в обе стороны. Примерно 0,3% составляют сложные маршруты.

Среди тех, кто летает за границу, доля покупающих билеты в одну сторону составляет около 60%. Любопытно, что здесь путешественники чаще обращаются к сложным маршрутам, их доля колеблется от 0,4% до 0,7%.

Примерно в половине случаев россияне путешествуют в одиночку (в заказе билеты на одного человека). Стоит отметить, что при путешествиях по России эта доля немного выше - около 54,7%, при поездках за рубеж она составляет в среднем 50,6%.

Самые интересные изменения произошли в топах популярных направлений. Если в 2013 году четыре из 10 популярных городов приходились на украинские, то с 2016 года их в топ-10 просто нет. С 2014 года самым востребованным у россиян являются рейсы из Москвы в Кишинев. Также популярностью пользуются перелеты в Минск, Тбилиси, Баку, Тиват и Тель-Авив. За прошедшие пять лет в топ-10 в разные годы входили также Рига и Алма-Ата, в 2017 году впервые в десятку попал Ташкент.

Если говорить внутренних маршрутах, то с 2014 года лидерство у рейсов Москва - Симферополь. Свои позиции от года к году теряют перелеты из столицы в Петербург. Если в 2013 году они занимали первую строчку рейтинга, то в 2014 уже третью, в 2015-м - четвертую, а в 2016-м - и вовсе шестую. В 2017 году северная столица вернула себе несколько позиций и оказалась на третьем месте. В целом, в топ-10 все эти годы традиционно входят перелеты между Москвой и южными городами.

Средний возраст путешественников по России составляет 35-37 лет, за рубеж - 36-40 лет.

За годы наблюдения также существенно выросла глубина бронирований. Если в 2013 году билеты по России покупали в среднем за 14 дней до дня вылета, за рубеж - за 21 день, то в 2017-м - уже за 21 и 27 дней соответственно.

Россия

Год Женщины Мужчины Доля «Только туда» Доля «Туда-обратно» Доля сложных маршрутов Один пассажир Возраст Глубина бронирования, дни Цена в один конец 2013 45,23% 54,77% 74,22% 25,78% 0,00% 56,36% 35 14 6586 2014 46,12% 53,88% 73,46% 26,42% 0,13% 54,58% 35 16 6504 2015 46,04% 53,96% 71,47% 28,21% 0,32% 53,63% 36 18 7014 2016 45,91% 54,09% 73,90% 25,84% 0,26% 54,03% 37 20 7182 2017 46,08% 53,92% 75,13% 24,63% 0,24% 55,17% 37 21 6993 2018 48,39% 51,61% 69,54% 30,16% 0,30% 54,75% 37 40 6055

За границу

Год Женщины Мужчины Доля «Только туда» Доля «Туда-обратно» Доля сложных маршрутов Один пассажир Возраст Глубина бронирования, дни Цена в один конец 2013 48,76% 51,24% 56,63% 43,37% 0,00% 49,14% 36 21 8045 2014 50,21% 49,79% 53,67% 45,94% 0,40% 48,86% 37 24 8650 2015 49,59% 50,41% 57,23% 42,04% 0,72% 51,20% 39 23 10648 2016 48,65% 51,35% 59,06% 40,31% 0,63% 52,73% 40 23 11326 2017 49,12% 50,88% 61,98% 37,38% 0,63% 51,15% 39 27 10252 2018 51,31% 48,69% 53,51% 45,93% 0,56% 46,24% 41 54 10295

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