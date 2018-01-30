Туризм

Профессиональный тайбоксер Артем Левин записал видеоблог о Пскове

Профессиональный российский тайбоксер и кикбоксер Артем Левин опубликовал на своем youtube-канале видеоблог, посвященный своему пребыванию в Пскове декабре прошлого года.

16-минутный ролик, названный «Псков. Россия начинается здесь! Часть 1», начинается с панорамных съемок города, сделанных с квадрокоптера в разные времена года. В основе видеоблога - прогулка спортсмена по центру города в сопровождении врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в ходе которой они беседуют об истории города и его достопримечательностях.

Артем Левин поинтересовался у врио губернатора, как ему работается на новом месте. «Интересно. Новый уровень и новые задачи, правда, темп остался старый, так что скучать не приходится», - ответил ему Михаил Ведерников. «Зная вас, я в вашем темпе уверен. Вы - один из самых прогрессивных и целеустремленных глав регионов, причем, еще и один из самых молодых», - сказал Артем Левин и обратился к своим зрителям: «Запомните этого человека - мы его еще услышим».

В видеоблоге спортсмен показал кадры своей прогулки по набережной Великой, Псковскому кремлю с посещением Троицкого собора, а также кадры, сделанные в Мирожском монастыре.

Артем Левин отметил, что Псковский край насыщен историей, и в нем множество достопримечательностей, являющихся национальным достоянием. На набережной Великой его заинтересовала надпись «Россия начинается здесь», врио губернатора рассказал, с чем она связана.

В видеоблог вошла беседа Артема Левина и Михаила Ведерникова о развитии внутреннего туризма. «Все мы любим изучать достопримечательности других стран, но внутренний туризм нужно тоже развивать», - отметил спортсмен. Врио губернатора согласился с тем, что в каждом российском регионе есть свои уникальные вещи. «Например, в Псковской области, помимо объектов культурного наследия, более 3700 озер. А это рыбалка и активный отдых - те точки роста, которые могут привлекать самые разные возрастные категории туристов», - подчеркнул он.

«Пока ты сам не приедешь в регионы, ты не узнаешь Россию. Это надо популяризировать, об этом надо рассказывать. Например, приехав в Псков, я уже знаю, какие места должен посетить здесь любой русский человек», - сказал Артем Левин, назвав в числе таких мест могилу Пушкина в Святогорском монастыре в Пушкинских Горах и его родовое имение в Михайловском, Чудское озеро, «где Александр Невский утопил кучу рыцарей, чтобы неповадно к нам было с мечом ходить», и псковские храмы.

Михаил Ведерников рассказал спортсмену, что город Псков уникален тем, что в нем нет ни одной точки, откуда не был бы виден храм. «Утром и вечером слышишь колокольный звон - очень приятное ощущение для души», - поделился впечатлениями глава региона. Артем Левин согласился с тем, что «звон колоколов - это не тяжелый рок и помогает сбросить негатив». В целом же он отметил, что Псковская область - благодатный регион, который надо развивать и популяризировать среди жителей России и близлежащих стран.

Кроме того, Артем Левин поинтересовался планами врио губернатора по развитию туризма. Михаил Ведерников рассказал, что регион надо делать привлекательным для любых возрастных категорий граждан, комфортным прежде всего для молодежи. «И кто как не сама молодежь может предложить современные форматы для интересных туристических маршрутов», - добавил он.

В рамках прогулки по Пскову Артем Левин прикоснулся к стене Псковского кремля, чтобы «подзарядиться энергией», увидел фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря, семиярусный иконостас, иконы княгини Ольги, князей Всеволода-Гавриила и Довмонта в Троицком соборе.

В целом он отметил, что Псков - «город достаточно интересный». «Здесь есть на что посмотреть, есть что послушать и оставить самые яркие впечатления», - заключил он.