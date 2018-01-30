Туризм

Псковская область рассчитывает на участие в следующей федеральной программе Ростуризма

Псковская область успешно завершает участие в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2018 годы».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона со ссылкой на данные Государственного комитета региона по культуре, за время действия программы в регионе появились 26 новых объектов обеспечивающей и туристской инфраструктуры (гостиницы, кафе и рестораны, развлекательные комплексы). Создано порядка 1 тысячи рабочих мест.

Выросли налоговые поступления от сферы туризма. Если в 2015 году они составляли 572,5 млн рублей, в 2016 году - 652 млн рублей, то в 2017 году - 926 млн рублей.

«Программа завершается успешно. Она заканчивается проектом по реконструкции улицы Свердлова в Пскове и прилегающих парковых зон. Мы надеемся на участие в следующей федеральной программе, которая сейчас разрабатывается в Ростуризме на период с 2019 по 2025 годы», - отметила первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова.

Отметим, что по данным на конец 2017 года, в рамках программы было привлечено инвестиций на сумму более 4,5 млрд рублей. Из федерального бюджета выделено 1,4 млрд рублей, из регионального - 498 млн рублей.