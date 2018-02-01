Туризм

В Псковской области разработана брошюра «Русские Усадьбы»

Государственный комитет Псковской области по культуре в сотрудничестве с Информационным туристским центром Псковской области представляют вниманию широкой общественности разработанную совместно брошюру «Русские Усадьбы» Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в туристском центре, проект служит продвижению бренда «Русские Усадьбы», повышению туристического потенциала Псковской области, интереса гостей и жителей Псковской области к следам великой культуры - уцелевшим зданиям, паркам, ландшафтам, коллекциям старинных портретов и книг.

Разгромленная после 1917 года со сломом всего жизненного уклада дворянская усадьба сегодня является одним из узнаваемых образов России.

Предложения и комментарии к содержанию макета брошюры, доступного в онлайн-версии на основном туристическом портале о туризме в Псковской области можно направить на адрес электронной почты vizitpskov@gmail.com до 1 марта 2018 года. Все комментарии будут рассмотрены и учтены.