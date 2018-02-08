Туризм

Псков вошел в первую тройку городов воинской славы России для поездок на 23 февраля

Российский сервис аренды жилья Tvil.ru определил самые популярные у туристов города воинской славы для путешествий на День защитника Отечества.

Рейтинг составлен по данным броней отелей, квартир и домов с 23 по 25 февраля 2018 года.

Петрозаводск, Псков, Дмитров (Московская область), Тверь, Воронеж, Анапа (Краснодарский край), Белгород, Туапсе (Краснодарский край), Орел и Елец (Липецкая область) вошли в первую десятку городов воинской славы, популярных у туристов для недорогих поездок в февральские праздничные выходные.

По данным Tvil.ru, в Пскове проживание и питание вдвоем в февральские праздничные выходные обойдется туристам в среднем 2,5 тысяч рублей в сутки, а дешевле всего - в Туапсе (1,5 тысячи рублей).

В День защитника Отечества в 45 городах воинской славы России пройдут праздничные мероприятия и салюты.