Туризм

Псковичей приглашают в уникальную поездку по дворянским усадьбам области

Давно мечтали побывать в дворянской усадьбе? Сделайте это в ближайшее воскресенье!

11 февраля компания «Славянский тур» организует поездку на юг Псковской области в имение известной женщины-математика Софьи Ковалевской (Полибино) и великого русского композитора Модеста Мусоргского (Наумово).

Мемориальный музей-усадьба Софьи Ковалевской располагается в бывшем имении ее отца Василия Васильевича Корвин-Круковского. В усадьбе до наших дней сохранился дом, построенный в середине XIX века (предположительно) по проекту выдающегося русского художника-архитектора А.П. Брюллова (737 кв.м.), флигель и парк. Софья Васильевна жила здесь с 8 до 18 лет. В музее собрана уникальная и разнообразная по составу коллекция личных вещей и документов С.В. Ковалевской. Это одежда, мебель, книги, рукописи, портреты. Скомплектованы интересные коллекции типологической мебели красного дерева конца XVIII – середины XIX вв., графики, прикладного искусства. Из Швеции, Германии, Америки получены материалы, свидетельствующие о мировом признании ученого. В архивах Великих Лук, Минска, Петербурга, Москвы выявлены и обобщены неизвестные ранее материалы по псковским родовым корням С.В. Ковалевской. На сегодняшний день Полибинский музей является единственным не только в России, но и в мире музеем, посвященным этой замечательной женщине.

В бывшей барской усадьбе XIX в. на берегу живописного Жижицкого озера, принадлежавшей деду Мусоргского И.И. Чирикову, сохранились в первозданном виде дом с мезонином, флигель, оранжерея, людская. В этой усадьбе родилась мать композитора Ю.И. Чирикова, здесь прошло ее детство и юность.

Этот дом часто посещал Модест Петрович. В 1972 г. во флигеле открыли первую экспозицию «О жизни и творчестве М.П. Мусоргского». В 1979 г. после пятилетней реставрации к 140-тию рождения композитора открыли экспозицию в главном доме. В здании «Людской» в 1973 г. создали экспозицию «Быт крестьян XIX в». Перед зданием музея установили бюст композитора (скульптор А. Измалков).

Дорога дальняя: отъезд из Пскова запланирован на 7 утра, возвращение в город - в 21.00. В программе - посещение имений с экскурсиями, небольшая интерактивная программа в Наумово, где всех экскурсантов угостят блинами!

Стоимость поездки - 1300 рублей.

PS: Не забудьте, что праздничная акция «Славянского тура» «Нам 25 лет - Вам 25 путешествий!!!» продолжается! Все подробности - ЗДЕСЬ. Офис компании в ТРК «Акваполис» начнет работу со 2 января. Время работы: с 10.00 до 21.00.

Турфирма «Славянский Тур»

ул.Петровская, 31

ул.Кузбасской дивизии, 19 (ТРК Акваполис, 1-й этаж)

Телефон для справок - (8112) 79-30-97, (8112)700-700, 084

Сайт турфирмы - www.slavtour.ru

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