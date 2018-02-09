Туризм

Винный туристический маршрут разработали в Крыму

Туристический маршрут «Винная дорога Крыма» подготовлен и будет презентован в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство курортов и туризма республики.

В частности, презентация состоится на тематической секции посвященной перспективам развития эногастрономического туризма в рамках VI туристского форума «Открытый Крым».

«Подготовлена и будет презентована на форуме "Винная дорога Крыма", которая объединит винные хозяйства полуострова, гостиницы и фермерские хозяйства в туристические маршруты по регионам Крыма», - говорится в сообщении.

На карте винной дороги появятся специальные направления, которые будут удобны всем путешественникам. Они включат в себя наиболее интересные винные и гастрономические объекты.